காரைக்குடி கணேசபுரத்தில் சாலை அமைத்தும் பயனில்லை

UPDATED : அக் 28, 2026 04:48 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:44 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி கணேசபுரத்தில் கடந்த 3 மாதங்களாக சேதமடைந்து கிடக்கும் புதிய சாலையை சரி செய்யாததால் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
காரைக்குடி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட கணேசபுரத்தில் மாரியம்மன் கோயில் உள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் பங்குனி திருவிழா விமரிசையாக நடைபெறும். மாரியம்மன் கோயில் அருகே கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு புதிதாக சாலை அமைக்கும் பணி நடந்தது. இச்சாலையில், கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு பாதாள சாக்கடை பணிக்காக தோண்டப்பட்டது. பணி முடிந்தும் சாலை சரி செய்யப்படவில்லை. இந்நிலையில் கனரக வாகனங்கள் சென்று பெரிய பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இரவு நேரங்களில் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்குகின்றனர். இதுகுறித்து பலமுறை புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. புதிய சாலை அமைத்து சில மாதங்களிலேயே சாலை பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளதால் வான ஓட்டிகள் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர்.