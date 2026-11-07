தவிப்பு அறிவு சார் மையம் இல்லாமல் இளைஞர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராக வழியில்லை
தவிப்பு அறிவு சார் மையம் இல்லாமல் இளைஞர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராக வழியில்லை
UPDATED : நவ 07, 2026 05:18 AM
ADDED : நவ 06, 2026 03:24 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி தாலுகாவில் போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராக அறிவுசார் மையம் இல்லாமல் இளைஞர்கள் தவிக்கின்றனர்.
இத்தாலுகாவில் சிங்கம்புணரி, எஸ்.புதுார் ஒன்றியங்களில் 51 ஊராட்சிகள் மற்றும் ஒரு பேரூராட்சி உள்ளது. இப்பகுதியில் இருந்து ஏராளமான இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்புக்காக சிங்கப்பூர், மலேசியா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளுக்கு சென்ற வண்ணம் உள்ளனர். குறைந்த அளவிலான இளைஞர்களே யு.பி.எஸ்.சி., டி.என்.பி.எஸ்.சி., உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வருகின்றனர்.
இப்பகுதியில் போதிய அளவில் நுாலகம், படிப்பகம் வசதி இல்லாததேஇளைஞர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராவது குறைவாக உள்ளது. குறிப்பாக இப்பகுதி பெண்கள் வீடுகளில் அனைத்து புத்தகங்களும் கிடைக்காத நிலையில் நூலகங்களையே நம்பி இருக்கின்றனர். ஆனால் இங்குள்ள நூலகம், தாலுகா நூலகமாக தரம் உயர்த்தப்படாமல் சிறிய ஓட்டு கட்டடத்திலேயே இயங்கி வருகிறது. தற்போது அந்த நூலகத்திற்கு மற்றொரு சிறிய கான்கிரீட் கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனாலும் யானைப்பசிக்கு சோளப்பொறி போட்ட கதையாக சிறிய அளவில், அதுவும் அறிவு சார் மையம் அமைக்கப்படாமல் கட்டடத்தை கட்டியுள்ளது போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒரு சிலர் மட்டும் மதுரை, சிவகங்கை உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு சென்று பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர். சிங்கம்புணரியில் தாலுகா நூலகம் விரிவாக்கப்பட்டு அறிவு சார் மையம் அமைக்கப்பட்டால் பெண்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பு இளைஞர்களும் பயன் பெற முடியும். இப்பகுதியில் இருந்து அதிக அளவில் அரசு பணிகளுக்கு இளைஞர்கள் தேர்வாகவும் முடியும். வெளிநாடு வேலைகளுக்குச் சென்று காலத்தையும் பணத்தையும் விரயமாக்குவது தடுக்கப்படும். எனவே உடனடியாக சிங்கம்புணரி பகுதியில் நூலகத்தை தாலுகா நூலகமாக தரம் உயர்த்தி அறிவு சார் மையம் அமைக்க வேண்டும்.