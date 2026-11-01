நெற்குப்பையில் சார்பதிவாளர் அலுவலகம் அமைய வேண்டும்
நெற்குப்பையில் சார்பதிவாளர் அலுவலகம் அமைய வேண்டும்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:47 PM
நெற்குப்பை: திருப்புத்தூர் ஒன்றியத்திலுள்ள நெற்குப்பை பேரூராட்சியில் சார் பதிவாளர் அலுவலகம், தினசரி மார்கெட்,பஸ் ஸ்டாண்ட் வசதி ஏற்படுத்த பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள பழமையான பேரூராட்சிகளில் நெற்குப்பையும் ஒன்று
குறிப்பாக 75 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இரண்டாம் நிலை பேரூராட்சி தரத்தில் நெற்குப்பை இருந்து வருகிறது. சுதந்திர இந்தியாவிற்கு முன்பே பேரூராட்சி அந்தஸ்து பெற்ற சிறப்பை பெற்றது. ஆனால் நகருக்கான அந்தஸ்திற்கேற்ப அடிப்படை வசதிகள் பெருகவில்லை என்ற ஏக்கம் இங்கு வசிப்பவர்களுக்கு உள்ளது. இவர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக சார் பதிவாளர் அலுவலகம், பஸ் ஸ்டாண்ட், தினசரி மார்கெட் போன்றவை அமைக்க வேண்டும் என அரசை வலியுறுத்துகின்றனர். பேரூராட்சியில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு பல ஆண்டுகளாக இத்திட்டம் கிடப்பில் உள்ளன. நெற்குப்பை மற்றும் சுற்றுப்புற கிராமத்தினர் தற்போது நிலம், வீடு மற்றும் மற்றும் ஏனைய பதிவுகளுக்காக புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள பொன்னமராவதிக்கு செல்ல வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்லும் போது பதிவுகளுக்கு முறையான ஆவணம் இருந்த போதும் கிராம நிர்வாக அலுவலர், தாசில்தார், மண்டல தாசில்தார் என அனைத்து தரப்பு அலுவலகத்திற்கும் அழைய வேண்டிய நிலை உள்ளது. நகரில் ஏழு இடங்களில் பேருந்து நிறுத்தம் இருந்த போதும் பயணிகள் வெயில் மற்றும் மழைக்காலங்களில் இரண்டு இடங்களைத் தவிர மற்ற பேருந்து நிறுத்தங்களில் சாலை ஓரத்திலேயே காத்துக்கிடக்க வேண்டியுள்ளது. அதனால் முக்கியமான இடத்தில் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்ட வேண்டும். இங்கு பரவலாக காய்கறிகள் அதிகம் விளைகின்றன. இவற்றை விற்க தினசரி மார்க்கெட் திறக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தகின்றனர்.