/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/வாலிபரிடம் அலைபேசியை பறித்துச் சென்ற திருடர்கள்
ADDED : நவ 18, 2026 04:57 PM
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மானாமதுரை: மானாமதுரை புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே சர்வீஸ் ரோட்டில் வாலிபரிடம் பகல் நேரத்திலேயே அலைபேசியை 2 திருடர்கள் பறித்துச் சென்றனர்.
மானாமதுரை அருகே உள்ள குவளை வேலி கிராமத்தை சேர்ந்த வீரபத்திரன் மகன் கபிலேஷ் 19,இவர் இன்று (நவ.,18) மதியம் 1:00 மணிக்கு மானாமதுரை புது பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே சர்வீஸ் ரோட்டில் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் உறவினரை ஒருவரை பார்த்துவிட்டு மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியே சர்வீஸ் ரோட்டில் வந்த போது அவ்வழியாக டூவீலர்களில் வந்த இரண்டு பேர் அவர் வைத்திருந்த ரூ.22 ஆயிரம் மதிப்புள்ள அலைபேசியை பறித்து தப்பினர். கபிலேஷ் கொடுத்த புகாரின் பேரில் மானாமதுரை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து திருடர்களை தேடி வருகின்றனர்.