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﻿ மூதாட்டி கொலை வழக்கில் திருப்பம் உறவுக்கார பெண் காதலனுடன் கைது

﻿ மூதாட்டி கொலை வழக்கில் திருப்பம் உறவுக்கார பெண் காதலனுடன் கைது

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:36 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:36 AM

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சிங்கம்புணரி: சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம்புணரி அருகே மு.சூரக்குடி மூதாட்டி பூச்சியம்மாள் 70, கொலையில் திருப்பமாக நகைக்காக அவரை கொலை செய்த உறவுக்கார பெண், அவரது காதலனை போலீசார் கைது செய்தனர்.

மு.சூரக்குடியைச் சேர்ந்த மாதவன் மனைவி பூச்சியம்மாள். இவர்களது மகன், மகள் சென்னையில் வசிக்கின்றனர்.

கணவன், மனைவி மட்டும் சொந்த ஊரில் வசித்தனர். பூச்சியம்மாள் ஜூலை 25 மாலை 5:00 மணிக்கு உள்ளூரிலுள்ள உறவுக்கார பெண் சாமுண்டீஸ்வரியை காண அவரது வீட்டுக்கு சென்றார்.

அதன் பின் வீடு திரும்பவில்லை. இரவு முழுதும் தேடியும் பூச்சியம்மாளை காணவில்லை.

ஜூலை 26 காலை சூரக்குடி மஞ்சுவிரட்டு திடல் அருகே கால்வாயில் பூச்சியம்மாள் இறந்து கிடந்தார். அவர் அணிந்திருந்த நகைகள் மாயமாகியிருந்தன.

டி.எஸ்.பி., சண்முகசுந்தரம் தலைமையில் இன்ஸ்பெக்டர்கள் சசிகலா, ஆனந்த ஜோதி, எஸ்.ஐ., ஹரிகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட தனிப்படையினர் கொலையாளிகளை தேடினர். பூச்சியம்மாள் கணவர் மாதவனிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

பூச்சியம்மாளின் உறவினரான சாமுண்டீஸ்வரி 33, கணவர் இறந்ததால் சரவணன் என்பவருடன் சேர்ந்து வாழ்கிறார்.

ஜூலை 25ல் பூச்சியம்மாளிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கலாம் வாருங்கள் என சாமுண்டீஸ்வரி அழைத்திருக்கிறார். பூச்சியம்மாளும் அங்கு சென்றார்.

இதை மாதவனும் பார்த்துள்ளார். மாலை 6:00 மணிக்கு மாதவன் வீட்டிற்கு வந்த சரவணன், ''சாமுண்டீஸ்வரி வீட்டுக்கு பாட்டி பூச்சியம்மாள் ஏன் வரவில்லை,'' என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இதனால் அதிர்ச்சியுற்ற மாதவன், சாமுண்டீஸ்வரி வீட்டிற்குள் மனைவி சென்றதை பார்த்து தான் வந்தேன் எனக் கூறியதும், பதபதைத்த சரவணன், ''நான் கவனிக்கவில்லையே,'' எனக்கூறிவிட்டு அங்கிருந்து சென்றுள்ளார்.

இத்தகவலை மாதவன் போலீசாரிடம் கூறியுள்ளார்.

அதையடுத்து சாமுண்டீஸ்வரி, சரவணனிடம் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். முதலில் தெரியாது என மறுத்தனர்.

அவர்களின் காரில் கியர் பாக்சில் பூச்சியம்மாளின் நகைகள் இருந்ததை போலீசார் எடுத்து காட்டியதும் நகைக்காக தாங்கள் தான் அவரை கொலை செய்தோம் என ஒப்புக்கொண்டனர்.

பின் அவர்களை கைது செய்த போலீசார் பத்தரை பவுன் நகைகள், காரை பறிமுதல் செய்தனர்.

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