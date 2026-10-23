திருப்புத்துார் அருகே மத நல்லிணக்க விருந்து

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ADDED : அக் 01, 2026 06:14 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் அருகே பூலாம்பட்டி தொழுகை திடலில் ஹிந்துக்கள்,இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்கள் இணைந்து 750 கிலோ ஆட்டுக்கறி, 750 கிலோ அரிசியுடன் பிரம்மாண்ட மத நல்லிணக்க விருந்து நடத்தினர்.
இக்கிராமத்தில் ஆண்டுதோறும் ஆடியில் பாரம்பரிய மத நல்லிணக்க கறி விருந்து விழா நடைபெறும். கிராமத்தில் விவசாயம் செழிக்கவும்,மழை பொழிவு அதிகரிக்கவும் அனைத்து மதத்தினரும் இணைந்து இந்த விருந்து விழாவை பாரம்பரியமாக நடத்தி வருகின்றனர். தங்கள் நிலங்களில் விளைச்சலில் ஒரு பகுதியை வழங்குகின்றனர். இங்குள்ள பெருநாள் தொழுகை திடல் பள்ளிவாசலில் சமைத்து, பின்பு தொழுகை நடத்தி மத நல்லிணக்க கறி விருந்தாக வழங்குவது வழக்கமாக உள்ளது.
இந்த ஆண்டு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவில் இல்லாததால் விவசாயப் பணி ஆடியில் துவக்கவில்லை. மழை பெய்ய வேண்டியும், பாரம்பரியத்தைத் தொடர விரும்பிய கிராமத்தினர் ஊர் வரி செலுத்தி தொகையை சேகரித்தனர். பின்னர் கடைகளில் தலா 750 கிலோ வீதம் அரிசி, ஆட்டுக்கறி வாங்கி, கிராமத்தினரே இணைந்து சமைத்தனர். பின்னர் நடந்த விருந்தில் சுற்று வட்டாரக் கிராமத்தினர் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர்.
விருந்துக்கு வந்தவர்கள் சர்க்கரை, பேரிச்சம்பழம், மல்லிகைப்பூ, ஊதுபத்தி உள்ளிட்ட பொருட்களை சீர்வரிசைகளாக எடுத்து வந்தனர். அப்பொருட்களை வைத்து பள்ளிவாசலில் துவா ஓதப்பட்டு வழிபாடு நடந்தது. பின்னர் அப்பொருட்கள் மக்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது. பல தலைமுறைகளாக இந்த பாரம்பரிய சமத்துவ மத நல்லிணக்க விருந்தை கிராமத்தினர் நடத்துகின்றனர்.