/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/திருவாசகம் முற்றோதல் விழா
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:36 PM
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மானாமதுரை: மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி சோமநாதர் கோயிலில் 35 வது மாத திருவாசகம் முற்றோதல் விழாவை முன்னிட்டு சுவாமிக்கு 18 வகையான மூலிகை பொருட்களால் திருமஞ்சனம் நடைபெற்ற பிறகு சோமநாதர் சுவாமி சன்னதி முன் மண்டபத்தில் சோமநாதர் திருமுறை அறக்கட்டளை சிவனடியார்கள் திருகூட்டத்தினர் தேவாரம் திருவாசகம் பாடல்களை பாடி சுவாமியை வழிபட்டனர். அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
மானாமதுரை மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த ஏராளமான சிவனடியார்கள் கலந்து கொண்டனர்.