மானாமதுரை திரும்பிய புலிக்குள நாட்டின மாடுகள்

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ADDED : அக் 10, 2026 05:24 PM
மானாமதுரை: புலிக்குளம் நாட்டின மாடுகள் மேய்ச்சலுக்காக வெளி மாவட்டங்களுக்கு சென்ற நிலையில் சொந்த ஊருக்கு கூட்டம், கூட்டமாக அழைத்து வரப்படுகிறது.
சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே உள்ள புலிக்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நாட்டின மாடுகள் இயற்கையிலேயே வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய மாட்டினங்களில் ஒன்று. இந்த வகை மாடுகள் தமிழகம் முழுவதும் கிடை மாடுகளாக வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக சிவகங்கை, விருதுநகர் மாவட்டங்களில் அதிகம் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது இந்த இன மாடுகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதை தொடர்ந்து எண்ணிக்கையை பெருக்கும் வகையில் மானாமதுரையில் புலிக்குளம் நாட்டின மாடுகளின் ஆராய்ச்சி நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகம் முழுவதிலும் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டிற்கு இந்த மாடுகளின் கன்றுகளையே பழக்கப்படுத்தி ஜல்லிக்கட்டு காளைகளாக வளர்த்து வருகின்றனர்.இந்த மாடுகளின் சிறுநீர் மற்றும் சாணம் இயற்கை உரமாக பயன்படுவதால் இந்த மாடுகளை கிடை அமைக்க விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். கடந்த சில மாதங்களாக இப்பகுதியில் கோடைகாலத்தில் மாடுகளுக்கு போதிய மேய்ச்சல் மற்றும் இரை கிடைக்காத காரணத்தினால் மாடுகளை வளர்ப்பவர்கள் பசுமையான மாவட்டங்களுக்கு கால்நடையாகவே அழைத்துச் சென்று அப்பகுதிகளில் கிடை அமைத்து வந்தனர்.
தற்போது மானாமதுரை சுற்று வட்டார பகுதிகளில் அவ்வப்போது லேசான மழை பெய்ததை தொடர்ந்து கால்நடைகளுக்கு தேவையான இரை கிடைத்துள்ளதை தொடர்ந்து வெளி மாவட்டங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்ட மாடுகளை தற்போது மானாமதுரைக்கு மேய்ச்சலுக்காக அழைத்து வந்துள்ளனர்.
மாடுகளின் உரிமையாளர்கள் கூறியதாவது: புலிக்குளம் நாட்டின மாடுகள் கூட்டம், கூட்டமாக கிடை மாடுகளாகவே வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது இப்பகுதியில் பெய்த மழையால் மாடுகளுக்கு தேவையான மேய்ச்சல் நிலம் இருப்பதால் இங்கு அழைத்து வந்துள்ளோம் மேலும் வயல்களிலும் கிடை அமைத்து வருவதாக தெரிவித்தனர்.