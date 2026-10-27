திருப்புத்துார் அரசு மருத்துவமனைக்கு ‛சீமாங்க்’ பிரசவ வார்டு வசதி தேவை
திருப்புத்துார் அரசு மருத்துவமனைக்கு ‛சீமாங்க்’ பிரசவ வார்டு வசதி தேவை
UPDATED : அக் 27, 2026 05:14 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:14 PM
திருப்புத்தூர்: திருப்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்கென தனியாக ‛சீமாங்க்’ மகப்பேறு மருத்துவத்திற்கான புதிய 'சீமாங்க்' மகப்பேறு, பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு மையம் துவக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர்.
இம்மருத்துவமனைக்கு தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட மக்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இங்கு மாதம் 60 பிரசவம் வரை நடந்தது. தற்போது மகப்பேறு மருத்துவ மைய கட்டடம் சேதமடைந்துள்ளதால், தனி வார்டு மூடப்பட்டது. இதனால் கடந்த 8 ஆண்டாக மகப்பேறு மருத்துவரை கூட நியமிக்கவில்லை. தற்போதுள்ள வார்டில் பெயரளவிற்கு தான் கர்ப்பிணிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கின்றனர். அவசர சிகிச்சைக்கு சிவகங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர். இதனால் மாதாந்திர சிகிச்சைக்கு வர கர்ப்பிணிகள் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். எனவே அரசு, இங்கு கர்ப்பிணிகள், பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஏதுவாக ‛சீமாங்க்’ சென்டர் துவக்க வேண்டும். இங்கு சீமாங்க் சென்டர் வந்தால் திருப்புத்துார், சிங்கம்புணரி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட கர்ப்பிணிகளுக்கும்,பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கும் உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை கிடைக்கும்.