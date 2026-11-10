திருப்புத்துார் – மதுரை ரோட்டில் கால்வாய் வசதியின்றி அவதி
திருப்புத்துார் – மதுரை ரோட்டில் கால்வாய் வசதியின்றி அவதி
UPDATED : நவ 09, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:52 PM
திருப்புத்தூர்: திருப்புத்துாரில் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மதுரை ரோட்டில் பேரூராட்சி பூங்கா வரை மழை நீர் செல்ல கால்வாய் வசதியின்றி, தேங்குவதால் வாகன ஓட்டிகள், வர்த்தகர்கள் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
இங்கு பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பூங்கா வரையிலான மதுரை ரோட்டின் இருபுறமும் மழை நீர் செல்ல ரோட்டின் இரு பகுதியிலும் போதிய கால்வாய் வசதி செய்துதரப்படவில்லை. இதனால் நல்ல மழகை்காலங்களில் மழை நீர் செல்ல வழியின்றி ரோட்டில் தேங்கிவிடுகிறது. தேங்கிய மழைநீரில் செல்ல முடியாமல் வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்களும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். பல முறை இந்தரோட்டை நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் புதுப்பித்த போதும், கால்வாய் வசதியே செய்துதரவில்லை. இதுபோன்ற பிரச்னையை தவிர்க்க ரோட்டின் இருபுறமும் கால்வாய் கட்டித்தருவதோடு, நடைபாதையும் கட்டித்தர வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.