டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2 தேர்வு: 6,084 பேர் பங்கேற்பு
டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2 தேர்வு: 6,084 பேர் பங்கேற்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:36 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் நேற்று நடந்த டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2 தேர்வினை 6084 பேர் எழுதினர்.
தமிழகத்தில் டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2 தேர்வு மூலம் முதுநிலை ஆய்வாளர், சார் பதிவாளர் உட்பட 780 பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டன.
இதற்காக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான தேர்வு நேற்று சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சிவகங்கை, காரைக்குடி, தேவகோட்டையில் 22 தேர்வு மையங்களில் முதல் நிலை தேர்வு நடந்தது.
இத்தேர்விற்கு மாவட்ட அளவில் 7,644 பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர். நேற்று நடந்த தேர்வில் 6,084 பேர் மட்டுமே பங்கேற்ற நிலையில், 1,560 பேர் ஆப்சென்ட் ஆகினர். தேர்வு மையங்களை கலெக்டர் ஆகாஷ் பார்வையிட்டார்.
தேர்வு பணிகளை தேவகோட்டை சப் - கலெக்டர் ராகுல் குமார், சிவகங்கை கோட்டாட்சியர் ஜெபி கிரேசியா, துணை கலெக்டர் அனீஷ் சத்தார் முன்னிலையில் வருவாய்துறையினர் மேற்கொண்டனர்.