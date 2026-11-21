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ஒரு லட்சம் குழந்தைகளுக்கு நாளை சொட்டு மருந்து முகாம்
ஒரு லட்சம் குழந்தைகளுக்கு நாளை சொட்டு மருந்து முகாம்
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 07:28 PM
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சிவகங்கை: மாவட்ட அளவில் 1,270 மையங்களில் 1.01 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு நாளை (நவ., 22) போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்படும் என கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: வயது 5 க்கு உட்பட்ட 1 லட்சத்து ஆயிரத்து 513 குழந்தைகளுக்கு 1,197 நிரந்தர மையம், 54 நடமாடும் மையம் என மாவட்ட அளவில் 1,270 மையங்களில் சொட்டு மருந்து வழங்கப்படும். இதில் விடுபட்ட குழந்தைகளுக்கு நவ., 23 மற்றும் 24 ஆகிய நாட்களில் வீடுகளுக்கே வந்து சொட்டு மருந்து வழங்கப்படும்.
சொட்டு மருந்து வழங்கும் பணியில் மாவட்ட அளவில் 5,404 பேர் ஈடுபட உள்ளனர். முகாமை கண்காணிக்க 150 மருத்துவ அலுவலர், மேற்பார்வையாளர்கள் செயல்படுவர். பொதுமக்கள் இந்த முகாமை பயன்படுத்தி தங்களது 5 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து வழங்கலாம்.