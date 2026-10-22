108 ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர், நர்சு பணிக்கு நேர்முக தேர்வு
108 ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர், நர்சு பணிக்கு நேர்முக தேர்வு
UPDATED : அக் 08, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 08, 2026 04:24 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை பழைய அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் நாளை (அக்., 10) 108 மற்றும் 102 ஆம்புலன்ஸ், அமரர் ஊர்தி டிரைவர், மருத்துவ உதவியாளர் பணிக்கு நேர்முக தேர்வு நடைபெறுகிறது. இதில் சேர டிரைவர் பணிக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி அவசியம். வயது 24 முதல் 35 க்குள். உயரம் 162.5 செ.மீ.,க்கு குறையாமல் இருக்க வேண்டும். டிரைவிங் லைசென்ஸ், 3 ஆண்டு மற்றும் பேட்ஜ் வாகன லைசென்ஸ் எடுத்து ஒரு ஆண்டு நிறைவு பெற்றிருக்க வேண்டும். டிரைவருக்கு மாதம் ரூ.21,120 சம்பளம். எழுத்து, தொழில்நுட்ப தேர்வு, நேர்காணல், மருத்துவ பரிசோதனை, சாலை விதிமுறை குறித்த தேர்வு நடைபெறும். 10 நாட்கள் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
மருத்துவ உதவியாளர் பதவிக்கு பி.எஸ்சி., நர்சிங், டிப்ளமோ நர்சிங், லைப் சயின்ஸ், பி.எஸ்சி., விலங்கியல், தாவரவியல், பயோ கெமிஸ்ட்ரி, மைக்ரோ பயாலஜி, பயோ டெக்னாலஜியில் ஏதேனும் ஒரு பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மாத சம்பளம் ரூ.21,320. வயது 19 முதல் 30 க்குள். எழுத்து, நேர்முகம், அடிப்படை நர்சிங் தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். 50 நாட்களுக்கு முறையான பயிற்சி அளித்து பணி வழங்கப்படும். தகுதியுள்ள நபர்கள் ஒரிஜினல் மற்றும் நகல் சான்றுகளுடன் நேரில் வரவும். விபரங்களுக்கு 89259 41825 ல் தொடர்பு கொள்ளவும். ///