நாளை மருது பாண்டியர் நினைவு நாள் அஞ்சலி

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ADDED : அக் 22, 2026 05:26 PM
திருப்புத்தூர்: மருதுபாண்டியர் 225 வது நினைவு நாளை முன்னிட்டு நாளை திருப்புத்துாரில் அஞ்சலி நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
சிவகங்கைச் சீமையை பாதுகாக்க பாளையக்காரர்களை ஒருங்கிணைத்து, பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக போர் பிரகடனம் வெளியிட்டு, பிரிட்டிஷ் ராணுவத்துடன் யுத்தத்தை’ முன்னின்று நடத்தியவர்கள் மருதுபாண்டியர் சகோதரர்கள். இவர்களை திருப்புத்துாரில் சிதைந்த கோட்டைக்குள் 1801 ல் பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தினர் துாக்கிலிட்டனர். அதன் நினைவாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நினைவுத்துாண் மற்றும் மணி மண்டபத்தில் ஆண்டுதோறும் அக்.,24ல் அஞ்சலி செலுத்தப்படும். மருதுபாண்டியர் சிலைகளுக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்படும்.
இந்த ஆண்டும் அமைச்சர்கள் அஞ்சலி செலுத்த உள்ளனர். மணி மண்டபத்தில் காலை 7:00 மணிக்கு வாரிசுதாரர்கள் சார்பில் பொங்கலிட்டு முன்னோர் வழிபாடு, கலெக்டர் தேசியக் கொடி ஏற்றுதல்,தொடர்ந்து அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் அஞ்சலி செலுத்துவர். பின்னர் தி.மு.க.,அ.தி.மு.க.,சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர்கள்,பிற கட்சி நிர்வாகிகள்,அதிகாரிகள்,அமைப்புக்கள்,பொதுமக்கள் அஞ்சலி நடைபெறும். தொடர்ந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகிலுள்ள நினைவுத்தூணிலும் அஞ்சலி நிகழ்ச்சி நடைபெறும்.