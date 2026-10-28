திருப்புவனத்தில் கவிழ்ந்த டவுன் பஸ் தப்பிய பயணிகள்
திருப்புவனத்தில் கவிழ்ந்த டவுன் பஸ் தப்பிய பயணிகள்
UPDATED : அக் 28, 2026 03:53 AM
ADDED : அக் 27, 2026 06:25 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனம் அருகே மஞ்சக்குடியில் அரசு டவுன் பஸ் ரோட்டோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது. இதில் பயணிகள் காயமின்றி தப்பினர்.
மதுரை மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து திருப்புவனத்தைச் சுற்றியுள்ள ஏனாதி, பாப்பாகுடி, கண்ணாரிருப்பு, அல்லிநகரம், பழையனூர், திருப்பாச்சேத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களுக்கு டவுன் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. தினமும் 2 முதல் 5 முறை கிராமங்களுக்கு சென்று வருகிறது. இந்த பஸ்களை நம்பியே கிராம மக்கள் மதுரை நகருக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, மருத்துவத்திற்காக சென்று வருகின்றனர். நேற்று காலை மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து மடப்புரம் வழியாக கணக்கன்குடி சென்ற டவுன் பஸ் மஞ்சக்குடியில் எதிரே வந்த வாகனத்திற்கு வழி விட முயன்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்து ரோட்டோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது. பயணிகள் அதிர்ஷ்டவசமாக தப்பினர். பூவந்தி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.