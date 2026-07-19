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﻿ மின்கம்பியில் உரசி தீ பிடித்த டிராக்டர்

﻿ மின்கம்பியில் உரசி தீ பிடித்த டிராக்டர்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:44 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:44 AM

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திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தில் தாழ்வாக சென்ற மின் கம்பியில் உரசி வைக்கோல் ஏற்றிய டிராக்டர் தீப்பிடித்து விபத்து ஏற்பட்டது.

திருப்புவனம் பழையூரைச் சேர்ந்த விவசாயி சுந்தரம் 42, நெல் பயிரிட்டிருந்தார். சில நாட்களுக்கு முன் அறுவடை நடந்த நிலையில் இரண்டு ஏக்கரில் கிடைத்த வைக்கோல் கட்டுகளை டிராக்டரில் ஏற்றி கொண்டு சென்றார். கலியாந்துார் ரோட்டில் செல்லும் போது தாழ்வாக சென்ற மின் கம்பியில் உரசி தீப்பிடித்தது.

டிராக்டரை ஓரமாக நிறுத்தி வைக்கோல் கட்டுகளை ரோட்டில் தள்ளி விட்டார். தீ விபத்தில் இருந்து டிராக்டர் தப்பியது. அருகில் இருந்த விவசாயிகள் இணைந்து தீயை அணைக்க முயன்றனர்.

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