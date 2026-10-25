பாதிப்பு மானாமதுரையில் தொடர் மின்வெட்டால் வணிகர்கள், விவசாயிகள் கடும் அதிருப்தி
பாதிப்பு மானாமதுரையில் தொடர் மின்வெட்டால் வணிகர்கள், விவசாயிகள் கடும் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 24, 2026 02:58 PM
ADDED : அக் 24, 2026 02:56 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரையில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து மின்வெட்டு ஏற்பட்டு வருவதால் பொதுமக்கள், வணிகர்கள் , விவசாயிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
மானாமதுரை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப்
பகுதிகளில் அவ்வப்போது ஏற்படும் மின்வெட்டால் வீடுகளில் அன்றாடப் பணிகளை மேற்கொள்வதில் மக்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது. தீபாவளி பண்டிகையை பொருட்களை வாங்க பொதுமக்கள் கடைகளுக்குச் செல்ல துவங்கியுள்ள நிலையில், மின்வெட்டால்
வணிக நிறுவனங்களின் இயல்பான செயல்பாடுகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன. மின்சாரத்தை நம்பி
செயல்படும் சிறு தொழில்கள் பாதிக்கப்படுவதால் வணிகர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
மானாமதுரை யில் போதிய மழை பெய்யாததால் விவசாயிகள் மோட்டார் மூலம் நிலங்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி பயிர்களைப் பாதுகாக்க முயன்று
வருகின்றனர்.ஆனால் தொடர் மின்வெட்டு
ஏற்படுவதால், தேவையான நேரத்தில் தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாமல் விவசாயப் பணிகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன. ஏற்கெனவே மழையை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு மின்வெட்டு கூடுதல் சுமையாக மாறியுள்ளது.
தீபாவளி நெருங்கி
வரும் நிலையில் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை, வணிகம் மற்றும் விவசாயப் பணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு, மானாமதுரை
பகுதியில் ஏற்படும் தொடர் மின்வெட்டுக்கான காரணங்களைக் கண்டறிந்து, தடையற்ற மின்சாரம் வழங்க மின்வாரிய அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டுமென பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.