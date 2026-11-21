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நடுரோட்டில் நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றுவதால் போக்குவரத்து நெரிசல்
நடுரோட்டில் நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றுவதால் போக்குவரத்து நெரிசல்
UPDATED : நவ 21, 2026 03:35 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:22 PM
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காரைக்குடி: காரைக்குடியில் நடு ரோட்டில் பஸ்களை நிறுத்தி பயணிகளை நிறுத்துவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவது தொடர்கிறது.
காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலை மற்றும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகள் காரைக்குடிக்கு வந்து செல்கின்றனர். காரைக்குடி கல்லூரி சாலையில் பள்ளி, கல்லூரிகள் அதிகம் உள்ளதால் காலை மற்றும் மாலை வேளையில் ஏராளமானோர் வாகனங்களில் சென்று வருகின்றனர். தவிர அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள் கல்லூரி சாலையில் வந்து செல்கின்றன. இந்நிலையில், பஸ்களை நடுரோட்டில் நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றுவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. முறையாக பஸ் நிறுத்தங்களில் நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றிச் செல்ல அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.