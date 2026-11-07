வாரச்சந்தை நாட்களில் போக்குவரத்து நெரிசல்

UPDATED : நவ 04, 2026 01:59 PM
ADDED : நவ 04, 2026 01:55 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரியில் வாரச்சந்தை நாட்களில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிக்க ரோட்டோர கடைகளை முறைப்படுத்த வேண்டும்.
இப்பேரூராட்சில் நான்கு ரோடு சந்திப்பு, பஸ் ஸ்டாண்டை ஒட்டி வாரச்சந்தை வளாகம் உள்ளது. இங்கு வியாழன் தோறும் சந்தை நடைபெறும் போது சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. அன்றைய தினம் காலை 8:00 மணி முதல் இரவு 8:00 மணி வரை நான்கு ரோடு சந்திப்பு, வேங்கைப்பட்டி ரோட்டில் மக்கள் நடந்து கூட செல்ல முடியாத அளவிற்கு வாகனங்கள் நெரிசலில் அணிவகுத்து நிற்கும்.
காலை, மாலை நேரங்களில் பள்ளி, கல்லூரி வாகனங்கள் இந்த நெரிசலில் சிக்கி தாமதமாக செல்லும் நிலை உள்ளது. பல்வேறு பணி நிமித்தமாக செல்வோரின் நிலையும் பரிதாபமாக உள்ளது. அவசரத்திற்கு ஆம்புலன்ஸ் கூட இச்சாலையில் செல்லமுடியாத நிலை உள்ளது. சாலைகளில் ஆக்கிரமிப்பு ஒருபக்கம், ரோட்டுக்கு வந்த சந்தைக்கடைகள் மற்றொரு பக்கம் என நெரிசலுக்கு காரணம் ஆகிறது. சில ஆண்டுகளாகவே பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் வாரச்சந்தை நாட்களில் கடும் போராட்டத்தை சந்தித்து வருகின்றனர். நெரிலால் அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படும் முன், வாரச்சந்தை கடைகளை ரோட்டில் அமைப்பதை மாற்றியமைக்க வேண்டும்.