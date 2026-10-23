கவுரிபட்டியில் டிரான்ஸ்பார்மர்மாற்றி அமைக்கும் பணி இழுபறி: அகதிகள் முகாம் மக்கள் தவிப்பு
கவுரிபட்டியில் டிரான்ஸ்பார்மர்மாற்றி அமைக்கும் பணி இழுபறி: அகதிகள் முகாம் மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 06:31 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:26 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே கவுரிபட்டியில் கால்வாயில் அமைத்த டிரான்ஸ்பார்மரை மாற்ற தளவாட சாமான்கள் இன்றி, மின் அழுத்த குறைபாட்டில் மக்கள் தவிக்கின்றனர். சிவகங்கை அருகே கவுரிபட்டி மற்றும் அகதிகள் முகாமில் 200 குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். இவர்களது வீட்டிற்கு தொடர்ந்து குறைந்தழுத்த மின் சப்ளை பிரச்னை இருந்து வருகிறது. வீடுகளில் உள்ள எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் சேதமாகின்றன. இரவில் உரிய மின்சாரம் கிடைக்காமல் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர். இதனால் கவுரிபட்டி அருகே புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் பொருத்தி, தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். இதற்காக புதிய டிரான்ஸ்பார்மர் பொருத்தும் பணியை மின்வாரிய அலுவலர்கள் மழை நீர் வரத்து கால்வாயில் அமைத்து விட்டனர். அப்போது ஆய்வு செய்த முந்தைய கலெக்டர் பொற்கொடி, மழை நீர் வரத்து கால்வாயில் டிரான்ஸ்பார்மர் அமைத்தால் மழை நீர் செல்லும் போது விபத்து நேரிடும் எனக்கூறி, மாற்று இடத்தில் பொருத்துமாறு உத்தரவிட்டார்.
அவர் உத்தரவிட்டு பல மாதங்களாகியும், கல்லல் மின்வாரிய அதிகாரிகள் புதிய டிரான்ஸ்பார்மரை மாற்றி அமைக்காமல், அப்பணியை கிடப்பில் போட்டு விட்டனர். தொடர்ந்து கவுரிபட்டி மக்கள் கல்லல் மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் கேட்டால், தளவாட சாமான்கள் இல்லை. அவை வந்ததும் மாற்றி தருவதாக தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் குறைந்த அழுத்த மின் சப்ளையால் கவுரிபட்டி கிராம மற்றும் அகதிகள் முகாம் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர். ///