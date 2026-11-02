/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/மரக்கன்று நடும் விழா: சிவகங்கை
ADDED : நவ 01, 2026 02:57 PM
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திருப்புத்துார்: பூலாங்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நடந்தது.
மாவட்ட கண்காணிப்புக்குழு உறுப்பினர் பன்னீர்செல்வம் தலைமை வகித்தார். அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் நந்தினி, கிருபா ஏஞ்சலின் முன்னிலை வகித்தனர். பூலாங்குறிச்சி ஆர்.எம்.டி. அறக்கட்டளை சார்பில் வளாகத்தில் மரக்கன்று நடப்பட்டது. சேதுராமன், பழனிச்சாமி, காசிசெட்டியார், சுப்பையா, சிவக்குமார், அறக்கட்டளை நிறுவனர் சிதம்பரம், மற்றும் மருத்துவமனை பணியாளர்கள் , செவிலியர்கள் பங்கேற்றனர்.