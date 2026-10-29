திருப்புவனத்தில் தொடர் திருட்டுக்கள் குற்றவாளிகளை கண்டறிவதில் சிக்கல்
திருப்புவனத்தில் தொடர் திருட்டுக்கள் குற்றவாளிகளை கண்டறிவதில் சிக்கல்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:17 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனம் வட்டாரத்தில் தொடர் திருட்டுக்களில் குற்றவாளிகளை கண்டறிய முடியாமல் போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
திருப்புவனத்தில் 30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். கிராமப்புறங்களில் இருந்து பலரும் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, மருத்துவத்திற்காக நகர்ப்புறங்களில் குடியேறி வருகின்றனர். நகரை ஒட்டி பல இடங்களில் புதுப்புது குடியிருப்புகள் உருவாகி வருகின்றன. திருப்புவனம் தாலுகாவில் கடந்த ஆறு மாதமாக பல்வேறு திருட்டுச் சம்பவங்களில் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படவே இல்லை.
திருட்டுச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் யார் என்றே தெரிவதில்லை. சி.சி.டி.வி., காட்சிகள், கைரேகைகள், அலைபேசி அழைப்பு என பல்வேறு கட்டங்களில் விசாரணை நடத்தியும் குற்றவாளிகள் பிடிபடவே இல்லை.
திருப்புவனத்தில் கடந்த ஜனவரியில் அ.தி.மு.க., பிரமுகர் புவனேந்திரன் வீட்டில் 45 பவுன் தங்க நகையும் 64 ஆயிரத்து 600 ரூபாய் ரொக்கமும் கொள்ளை போனது. செப்டம்பர் 15ம் தேதி மணலூரில் தலைமையாசிரியை வீட்டில் 136 பவுன் தங்க நகையும் ஒரு லட்ச ரூபாய் ரொக்கமும் திருடு போனது, மடப்புரத்தில் செப் 23ம் தேதி வீட்டின் கதவை உடைத்து வெள்ளி பொருட்கள் திருடு போனது, அதே போல கோயில்களில் பித்தளை மணிகள், விளக்குகளும் திருடு போகின. ஆனால் எந்த வழக்கிலும் குற்றவாளிகள் பிடிபடவே இல்லை என்பதுடன் குற்றவாளிகள் யார் என்றே தெரியவில்லை.
பெரும்பாலான வீடுகளில் சி.சி.டி.வி., கேமரா இருந்தாலும் தெளிவாக இல்லை. ஒருசில இடங்களில் சி.சி.டி.வி., கேமராவை திருப்பி வைத்து விட்டு திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாவட்ட காவல் துறை நிர்வாகம் திருப்புவனத்தில் இதுவரை நடந்த திருட்டுகளில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை கைது செய்து நகை, பணத்தை மீட்க வேண்டும்.