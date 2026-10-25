த.வெ.க., ஆட்சியில் போதை ஊற்றெடுக்கிறது: சீனிவாசன்

UPDATED : அக் 24, 2026 04:35 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:32 PM
திருப்புத்துார்: சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புத்துார் மன்னர் மருதுபாண்டியர் நினைவு நாளில் மணிமண்டபத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய பிறகு அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சீனிவாசன் கூறியதாவது:
த.வெ.க., ஆட்சியின் இயலாமையே விலைவாசி உயர்வு. சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிறது. அ.தி.மு.க.,விலிருந்து பதவி கிடைக்காமல் சென்றவர் தான் அமைச்சர் நிர்மல்குமார். காமாலைக்கண்ணுக்கு பார்ப்பதெல்லாம் மஞ்சள் தான். அ.தி.மு.க.,வே இல்லை என்கிறார். இடைத்தேர்தலில் அ.தி.மு.க.,விற்கு தாராபுரத்திலும், மதுராந்தகத்திலும் எப்படி இவ்வளவு ஓட்டுக்கள் கிடைத்தன. மக்களின் ஆதரவு நிரந்தரமாக அ.தி.மு.க.,விற்கு உள்ளது.
குற்றங்கள் அதிகரிக்கக் காரணம் போதையே. கஞ்சா, அபின், மெத்தபெட்டமைன் தி.மு.க., ஆட்சியில் தான் புழக்கத்தில் இருந்தது. இப்போது த.வெ.க., ஆட்சியில் ஊற்றெடுக்கிறது. லஞ்சம் இன்றி வேலை நடப்பதில்லை. அரசியல் ஆளுமைகளான எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா இவர்களே என் வழிகாட்டி. தெய்வம் என்று விஜய் தெரிவித்தால் நாங்களும் மதிப்போம். ஆனால் யாருடைய படங்களையோ போட்டுக் கொண்டு சிறப்பான ஆட்சி தந்த ஜெயலலிதா, எம்.ஜி.ஆர்., திட்டங்களை பின்பற்றுகிறார் என்றார்.