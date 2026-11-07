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தி.மு.க.,வினர் அவதுாறு பரப்புவதாக த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., புகார்
தி.மு.க.,வினர் அவதுாறு பரப்புவதாக த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., புகார்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:54 PM
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சிவகங்கை: திட்டப்பணிகளுக்காக கமிஷன் வாங்குகிறேன் என தி.மு.க.,வினர் தன் மீது அவதுாறு பரப்புவதாக சிவகங்கை எஸ்.பி., அபிஷேக் குப்தாவிடம் த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., குழந்தைராணி நாச்சியார் புகாரளித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: சிவகங்கை யூனியன் அலுவலகம் மூலம் நடைபெறும் வேலைகளுக்கு நான் யாரிடமும் எவ்வித கமிஷனும் கேட்கவில்லை. நான் கமிஷன் கேட்பதாக அடிப்படை ஆதாரம் எதுவும் இல்லாமல் தி.மு.க.,வினர் அவதுாறு பரப்புகின்றனர். வலைதளங்களில் அவதுாறான செய்தி திட்டமிட்டு பரப்பப்படுகிறது. சிவகங்கை யூனியன் அலுவலகத்தில் வேலைகள் முறையாக சட்டப்படி பி.டி.ஓ., மூலம் நடைபெறுகிறது. என் மீது குற்றம்சாட்டி அவதுாறு பரப்பும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.