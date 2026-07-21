புளியால் அருகே விபத்தில் இருவர் காயம்

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:12 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM
தேவகோட்டை:தேவகோட்டை ராமேஸ்வரம் நெடுஞ்சாலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு அடுத்தடுத்து கார்கள் டூவீலர்கள் மோதிக் கொண்டதில் இருவர் காயமடைந்தனர்.
திருப்பாக்கோட்டையைச் சேர்ந்தவர் வெள்ளைக்கண்ணு 56.,நேற்று முன்தினம் இரவு புளியாலில் இருந்து டூவீலரில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வீட்டுக்கு வந்தார். பகையணி அருகே திரும்பும் போது எதிரே வந்த கார் மோதியது. இதில் வெள்ளைக்கண்ணு காயமடைந்தார்.
அதே ரோட்டில் நயினார் கோயில் கொட்டகுடியைச் சேர்ந்த அங்குச்சாமி 58., ராமநாதபுரத்தில் இருந்து லாரி ஓட்டி வந்தார்.நெம்மேனி அருகே முட்டக்குத்தி விலக்கில் வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு சாப்பிட சாலையை கடக்கும் பொது அந்த வழியாக வந்த அடையாளம் தெரியாத கார் அங்குச்சாமி மீது மோதியதில் காயமடைந்தார்.
இருவரும் தேவகோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.