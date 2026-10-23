/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/சுள்ளான் மதன் கொலை மேலும் இருவர் கைது
UPDATED : அக் 22, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் மேலமங்கலத்தில் வடமஞ்சுவிரட்டு பார்க்க சென்ற சுள்ளான் மதனை 26 கொலை செய்த வழக்கில் போலீசார் மேலும் 2 பேரை கைது செய்தனர்.
சிவங்கை மாவட்டம் புதுப்பட்டி சக்தி மகன் சுள்ளான் மதன் 26. இவர் 2024 ஜூலையில் கொல்லங்குடியில் இருவரை கொலை செய்த வழக்கில் கைதாகி சிறையில் இருந்தார். கடந்த 7ல் ஜாமீனில் வெளியே வந்தார். அக்.18 மதியம் 2:00 மணிக்கு ஒக்கூர் அருகே மேலமங்கலத்தில் நடந்த வட மஞ்சுவிரட்டிற்கு நண்பர்களுடன் சென்றார். அங்கு வந்த கும்பல் அவரை கொலை செய்தது. இன்ஸ்பெக்டர் அருள் பிரகாஷ் தலைமையிலான போலீசார் இந்த கொலை தொடர்பாக 8 பேரை கைது செய்தனர். நேற்று மதுரையை சேர்ந்த அஜித்குமார் 22, மானாமதுரை சந்துருவை 19 கைது செய்தனர்.