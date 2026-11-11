தீபாவளியன்று கல்லல், மானாமதுரையில் ரவுடிகள் இருவர் வெட்டிக் கொலை: இரு வேறு சம்பவங்களில் 12 பேர் கைது
தீபாவளியன்று கல்லல், மானாமதுரையில் ரவுடிகள் இருவர் வெட்டிக் கொலை: இரு வேறு சம்பவங்களில் 12 பேர் கைது
ADDED : நவ 10, 2026 11:03 AM
காரைக்குடி: தீபாவளி தினத்தன்று சிவகங்கை மாவட்டம், கல்லல் மற்றும் மானாமதுரையில் இரு ரவுடிகள் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டனர். இரு வழக்குகளில் இதுவரை 12 பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
காரைக்குடி தெற்கு தெரு முருகேசன் மகன் ரவுடி நவீன் 26. இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு தீபாவளி தினத்தன்று கல்லல் அருகே புரண்டி கிராமத்தில் தனது சகோதரர், நண்பர்களுடன் வனப்பகுதிக்குள் சென்றார். அங்கு காரில் வந்த 7 பேர் கொண்ட கும்பல், நவீனை காட்டிற்குள் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிக் கொலை செய்தது. இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக காரைக்குடி தெற்கு தெரு தங்கப்பாண்டி மகன் விக்னேஷ் 32, செந்தில்நாதன் மகன் முத்துப்பாண்டி 25, குருசாமி மகன் சிவா 25, நாகநாதன் மகன் சந்தோஷ்குமார் 23, பர்மா காலனி அண்ணாத்துரை மகன் சரவணன் 34, மீமிசல் நடராஜன் மகன் சதீஷ் 28, மற்றொரு குருசாமி மகன் சிவா 27, ஆகிய 7 பேரை கல்லல் போலீசார் கைது செய்தனர்.
முன்விரோதத்தால் கொலை
கொலையான ரவுடி நவீன், கைதான விக்னேஷ் ஆகிய இருவரின் குடும்பத்திற்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்தது. இதில் ஏற்பட்ட தகராறில் நவீன் வீட்டை விக்னேஷ் அடித்து நொறுக்கினார். இதற்கு பதிலடியாக விக்னேஷ் வீட்டில் நவீன் தாக்குதல் நடத்தினார். இந்த முன்பகையால் நவீனை நேற்று முன்தினம் இரவு 9:00 மணிக்கு விக்னேஷ் தரப்பு வெட்டிக் கொலை செய்தது. நவீன் மீது கொலை முயற்சி உட்பட 24 வழக்குகள் உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
மானாமதுரையில் கொலை
மானாமதுரை அருகே வேலுார் முருகபாஞ்சானை சேர்ந்த ரவுடிகள் விக்னேஷ் 24, முனீஸ்வரன் 26. இவர்கள் மீது பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளன.
ஜாமினில் வெளிவந்த விக்னேஷ், நேற்று முன்தினம் தீபாவளியன்று சொந்த ஊரான வேலுார் முருகபாஞ்சானுக்கு முனீஸ்வரனுடன் வந்தார். இரவு 7:00 மணிக்கு வேலுார் பாலம் அருகே அமர்ந்து இருவரும் மது அருந்தினர். அப்போது அதே ஊரை சேர்ந்த மற்றொரு ரவுடி நல்லுச்சாமிக்கும் 46, இவர்களுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. பின் இரு தரப்பும் அங்கிருந்து பிரிந்து சென்றது.
அன்று இரவு 10:30 மணிக்கு விக்னேஷ் தனது வீட்டின் முன் முனீஸ்வரனுடன் நின்றிருந்தார். அங்கு வந்த ரவுடி நல்லுச்சாமியின் உறவினரான ஆதி நாராயணன் 21, இருவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். அப்போது இருவரும் சேர்ந்து ஆதி நாராயணனை தாக்கி அனுப்பினர்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த நல்லுச்சாமி உட்பட 6 பேர் கும்பல், விக்னேஷ், முனீஸ்வரன் ஆகிய இருவரையும் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டியது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே விக்னேஷ் பலியானார். படுகாயமடைந்த முனீஸ்வரன் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
வழக்குப்பதிவு செய்த சிப்காட் போலீசார், ஆதிநாராயணன், குணா 19, தங்கமணி 20, சரண் (எ) முனீஸ்வரன் 20, மணி 20 ஆகிய 5 பேரை கைது செய்தனர். தப்பிய நல்லுச்சாமி, 17 வயது சிறுவன் ஆகிய இருவரை தேடி வருகின்றனர். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கடந்த மே மாதம் முதல் நேற்று வரை 4 ரவுடிகள் உட்பட 19 பேர் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர்.