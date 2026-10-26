/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/சேதமடைந்த ரோடு தடுமாறும் டூவீலர்கள்
UPDATED : அக் 10, 2026 04:43 AM
ADDED : அக் 09, 2026 06:17 PM
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திருப்புத்துார்: திருப்புத்துாரில் சேதமடைந்த இணைப்பு ரோட்டால் வாகன போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்புத்துார் நகருக்குள் புதுக்கோட்டை ரோட்டையும், திண்டுக்கல் -காரைக்குடி ரோட்டையும் இணைக்கும் ரோடு தியேட்டர் வழியாக செல்கிறது. நெடுஞ்சாலைத்துறை பராமரிப்பில் உள்ள இந்த ரோட்டில் கனரக வாகனங்கள் அதிகமாக செல்கிறது. இந்த ரோடு தற்போது பேவர் பிளாக் ரோடாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
பல இடங்களில் கற்கள் பெயர்ந்துள்ளது. இரு சக்கர வாகனங்கள் கடந்து செல்ல முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது. பெரும் விபத்து நடக்கும் முன் இந்த ரோட்டை புதுப்பிக்க பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர்.