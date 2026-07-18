உஷ்... அப்பாடா... என்ன வெயிலு... சிவகங்கை மக்கள் புலம்பல்
உஷ்... அப்பாடா... என்ன வெயிலு... சிவகங்கை மக்கள் புலம்பல்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:31 AM
சிவகங்கை: வெப்ப அலை வீசுவதில் சிவகங்கைக்கு ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டதால், இங்கு வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து உஷ்... அப்பாடா.. என்ன வெயிலு... என மக்கள் புலம்ப தொடங்கி விட்டனர்.
தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஜூலை 14 முதல் 17 வரை வெப்ப அலை வீசும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சிவகங்கை மாவட்டத்திற்கு வெப்ப அலை வீசுவதில் ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுத்துள்ளனர்.
கடந்த சில நாட்களாக சிவகங்கை மாவட்டத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக மதியம் 12:00 மணிக்கு மேல் மதியம் 3:00மணி வரை ரோட்டில் நடமாடவே முடியாமல் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக உடல் நிலை பாதித்த மக்கள் ஒருவித மயக்கம் ஏற்படுவதாகவும், உடல் முழுவதும் வெப்பத்தின் தாக்கம் காணப்படுகிறது என புலம்பி தவிக்கின்றனர்.
வெப்ப அலை ஜூலை 14 அன்று காளையார்கோவிலில் சராசரி வெப்ப நிலை 37.33 டிகிரி செல்சியஸ், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40.1 டிகிரி செல்சியஸ், திருப்புவனத்தில் சராசரியாக 37.62 டிகிரி செல்சியஸ், அதிகபட்சம் 40.4 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்ப நிலை காணப்பட்டது.
அதே போன்று ஜூலை 15 அன்று காளையார்கோவிலில் சராசரி 35.5, அதிகபட்சம் 37.2, திருப்புவனம் சராசரி 34.62, அதிகபட்சம் 37.2, ஜூலை 16 ல் காளையார்கோவிலில் சராசரி 33.22, அதிகபட்சம் 35.4, திருப்புவனம் சராசரி 34.25, அதிகபட்சம் 35.9 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் பதிவானது. தொடர்ந்து ஜூலை 14 அன்று 'ரெட் அலர்ட்', ஜூலை 15 மற்றும் 16 அன்று 'ஆரஞ்ச் அலர்ட்' விடுக்கப்பட்டது.