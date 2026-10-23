அவலம் படிப்பை பாதியில் விடும் மாணவர்கள் பராமரிப்பில்லாத திருவள்ளூர் ரோடு

அவலம் படிப்பை பாதியில் விடும் மாணவர்கள் பராமரிப்பில்லாத திருவள்ளூர் ரோடு
அவலம் படிப்பை பாதியில் விடும் மாணவர்கள் பராமரிப்பில்லாத திருவள்ளூர் ரோடு
ADDED : செப் 26, 2026 03:30 PM
இளையான்குடி, செப்.27-
இளையான்குடி புதுாரில் இருந்து திருவள்ளூர் செல்லும் ரோடு பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பின்றி
மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளதால் திருவள்ளூர் மற்றும் சுற்று வட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
இளையான்குடி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட திருவள்ளூர் கிராமத்திற்கு இளையான்குடி புதுாரில் இருந்து செல்லும் ரோட்டில் ஆங்காங்கே கற்கள் பெயர்ந்து, பெரிய பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதனால்
டூவீலர்,ஆட்டோக்களில்
கூட பாதுகாப்பாக செல்ல முடியாத நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் ரோட்டின்
நிலை காரணமாக நடந்து செல்வதற்கே சிரமமாக இருப்பதாக கிராம மக்கள்
தெரிவிக்கின்றனர்.
கிராம மக்கள் கூறியதாவது:
ரோடு மிகவும்
மோசமான நிலையில் இருப்பதால் போக்குவரத்து வசதி பாதிக்கப்பட்டு, கல்வியை தொடர முடியாமல் மாணவர்கள் படிப்பை பாதியில் நிறுத்தும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
கிராமங்களில் யாருக்காவது உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டால் அவசர சிகிச்சைக்காக
இளையான்குடி, பரமக்குடி உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டி நிலையில் ரோடு மோசமாக இருப்பதால்
ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் விரைந்து செல்ல முடியாமல், நோயாளிகளை உரிய நேரத்தில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக மழைக்காலங்களில் சாலையில்
மழைநீர் தேங்கி, சேறும் சகதியுமாக மாறுவதால் கிராமங்களில் இருந்து வெளியே வர
முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு கூட நகர் பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியாமல் இருப்பதால் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக இந்த ரோட்டை புதுப்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.