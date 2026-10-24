கீழடியில் திறக்கப்படாத அனுபவ அங்காடி

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ADDED : அக் 19, 2026 05:44 PM
கீழடி: கீழடியில் மகளிர் சுய உதவி குழு பயன்பாட்டிற்காக 30 லட்ச ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட கண்ணாடி கட்டடம் திறக்கப்படாமல் வீணாகி வருகிறது.
கீழடியில் 2023ம் ஆண்டு அருங்காட்சியகம் கட்டப்பட்டு சுற்றுலா பயணிகள் பார்வையிட்டு வருகின்றனர். அருங்காட்சியக வாசலில் மகளிர் சுய உதவி குழு பயன்பாட்டிற்கு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் சார்பில் 30 லட்ச ரூபாய் செலவில் கண்ணாடி கட்டடம் கழிப்பறை வசதியுடன் கட்டப்பட்டுள்ளது. சுய உதவி குழுவினர் தயாரிக்கும் பொருட்களை வெளியில் இருந்தே சுற்றுலா பயணிகள் பார்க்கும் வண்ணம் கண்ணாடி பொருத்தப்பட்டுள்ளது .
கீழடியில் கறவை மாடுகள், ஆடுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. திடீரென கால்நடைகள் அவைகளுக்குள் சண்டையிடுவது வழக்கம், அது போன்ற நேரங்களில் கண்ணாடி கதவுகள் மீது மோத வாய்ப்புள்ளது. எந்த வித பாதுகாப்பும் இன்றி கண்ணாடி கதவுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தினமலரில் படத்துடன் செய்தி வெளியான பின் ஷட்டர் மட்டும் பொருத்தப்பட்டன.கட்டடம் கட்டப்பட்டு 9 மாதங்கள் ஆகியும் இன்று வரை திறக்கப்படவில்லை.