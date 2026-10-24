பயன்பாட்டிற்கு வராத குடிநீர் தொட்டி

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ADDED : அக் 22, 2026 09:56 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை ரோஸ் நகர் முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் மருத்துவமனை பின்புறம் புதிதாக கட்டப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வராத குடிநீர் மேல்தேக்க தொட்டியை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவது எப்போது என மக்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
சிவகங்கை அருகே பனங்காடி ரோட்டில் உள்ளது ரோஸ் நகர், அழகுமெய்ஞானபுரம், முத்து மாரியம்மன் கோயில் குடியிருப்பு, முல்லை நகர் பகுதி. இந்த பகுதியில் 1000க்கும் மேற்பட்டோர் குடியிருந்து வருகின்றனர்.
இந்த பகுதி வாணியங்குடி ஊராட்சி கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. அதனால் நகராட்சி குடிநீர் இந்த பகுதி மக்களுக்கு செல்லவில்லை. ஊராட்சி சார்பில் தங்கள் பகுதிக்கு குடிநீர் இணைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை வைத்தனர்.
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை சார்பில் நபார்டு திட்டத்தில் 2024- - -25 நிதியாண்டில் ரூ.44 லட்சம் மதிப்பில் ஒரு லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் மேல்தேக்க தொட்டி கட்டடப்பட்டது.
இந்த குடிநீர் மேல்தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டு பல மாதங்களை கடந்தும் இன்னும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை.
இந்த பகுதி மக்கள் குடிக்க குடிநீரை ரூ.30க்கு கொடுத்து வாங்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட இந்த குடிநீர் மேல்தேக்க தொட்டியை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்.