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/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/﻿ திருப்புவனத்தில் கால்நடை மருந்தகத்தை தரம் உயர்த்தவும் * கால்நடை வளர்ப்போர் கோரிக்கை

﻿ திருப்புவனத்தில் கால்நடை மருந்தகத்தை தரம் உயர்த்தவும் * கால்நடை வளர்ப்போர் கோரிக்கை

﻿ திருப்புவனத்தில் கால்நடை மருந்தகத்தை தரம் உயர்த்தவும் * கால்நடை வளர்ப்போர் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:14 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:14 AM

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திருப்புவனம்: திருப்புவனம் அரசு கால்நடை மருந்தகம், மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தப்படுமா என கால்நடை வளர்ப்போர் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.

திருப்புவனத்தில் பிரமனூர் ரோட்டில் அரசு கால்நடை மருந்தகம் ஒரு டாக்டர், உதவியாளருடன் இயங்கி வருகிறது. ஆய்வாளர் பணியிடம் பல வருடங்களாக காலியாக உள்ளது. திருப்புவனம் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் கால்நடை வளர்ப்போர் தடுப்பூசி, சினை ஊசி, நோய் தொற்று உள்ளிட்டவற்றிற்கு கால்நடைகளை இங்கு அழைத்து வருகின்றனர்.

கால்நடைகளுக்கு தேவையான எவ்வித வசதியும் இல்லை. அறுவை சிகிச்சை, எக்ஸ்ரே உள்ளிட்டவைகள் எடுக்க மதுரை அல்லது சிவகங்கைக்கு தான் அனுப்பி விடுகின்றனர். தெரு நாய்களால் கறவை மாடுகள் அதிகம் பாதிக்கின்றன. நாய்க்கடியால் காயமடைந்த மாடுகளுக்கு உரிய சிகிச்சை வழங்குவதில்லை. முதல் உதவி சிகிச்சை மட்டுமே தரப்படுகிறது. சீசன் நேரங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்த சிவகங்கையில் இருந்து கால்நடை டாக்டர்கள் வரவழைக்கப்படுகின்றனர். தினமும் 100க்கும் மேற்பட்ட ஆடு, கோழி, கறவை மாடு, நாய் உள்ளிட்டவைகள் இங்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்து வரப்படுகிறது. போதிய வசதிகள் , மருந்துகள் இல்லாததால் பலரும் தனியார் டாக்டர்களிடம் சிகிச்சைக்கு அழைத்துச் செல்கின்றனர்.

திருப்புவனம் தாலுகாவில் பூவந்தி, கொந்தகை, அல்லிநகரம், பழையனூர், திருப்பாச்சேத்தி, கல்லூரணி உள்ளிட்ட ஏழு இடங்களில் கால்நடை மருந்தகங்கள் செயல்படுகின்றன. சிவகங்கை மாவட்டத்திலேயே திருப்புவனம் வட்டாரத்தில்தான் அதிகளவு கறவை மாடுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. காரைக்குடி ஆவின் நிறுவனத்திற்கு அதிகளவு பால் விற்பனைக்கு அனுப்படுகிறது. அதே போல கூட்டுறவு சங்கத்திலும் கறவை மாடு வளர்ப்பவர்கள் அதிகளவு உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். மணல்மேடு, கீழடி உள்ளிட்ட இடங்களில் கூடுதலாக கால்நடை மருந்தகங்கள் துவக்கவேண்டும். திருப்புவனம் கால்நடை மருந்தகத்தை மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தினால் உள் கட்டமைப்பு பெருகும் உதவி இயக்குனர் மற்றும் போதிய கால்நடை டாக்டர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். இதன் மூலம் உயர் சிகிச்சைக்காக மதுரைக்கு கால்நடைகளை அழைத்துச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை.

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