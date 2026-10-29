ஒரே டாக்டருடன் செயல்படும் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்: நோயாளிகள் காத்திருப்பு
ஒரே டாக்டருடன் செயல்படும் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்: நோயாளிகள் காத்திருப்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:24 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநகராட்சியில் உள்ள நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் போதிய டாக்டர்கள் இல்லாததால் நோயாளிகள் நீண்ட நேரம் காத்து கிடக்கும் அவலம் நிலவுகிறது.
காரைக்குடி முத்துப்பட்டினத்தில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வந்தது. தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான நோயாளிகள் மற்றும் கர்ப்பிணிகள் சிகிச்சைக்கு வந்தனர்.
முத்துப்பட்டினம், கழனி வாசல், மீனாட்சிபுரம் மற்றும் சுற்றுப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் இம்மருத்துவமனை மூலம் பயன் அடைந்து வந்தனர். இந்நிலையில், இம்மருத்துவமனை 2024ம் ஆண்டு டி.டி.நகரில் ரூ. 75 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையமாக மாற்றப்பட்டது. இங்கு, 24 மணி நேர பிரசவ சிகிச்சை, உள்நோயாளிகள் மற்றும் புற நோயாளிகள் சிகிச்சை, நாய்க்கடி, பாம்புக்கடி தடுப்பூசி, கண் பரிசோதனை,பிறப்புச் சான்றிதழ் வழங்குதல், ஆய்வகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. ரயில்வே பீடர் ரோட்டில் செயல்பட்ட பழைய அரசு மருத்துவமனையில் எவ்வித வசதியும் இல்லாததால் தினமும் 150க்கும் மேற்பட்ட புறநோயாளிகள் டி.டி.நகருக்கு வந்து செல்கின்றனர். 24 மணி நேரம் செயல்படும் இம்மருத்துவமனையில் ஒரே ஒரு டாக்டர் மட்டுமே உள்ளார்.
போதிய டாக்டர்கள் இல்லாததால் நோயாளிகள் நீண்ட நேரம் காத்து கிடக்கும் சூழல் நிலவுகிறது.
காரைக்குடி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில் மாநகராட்சி நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் போதிய டாக்டர்களை நியமித்து சிகிச்சை அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.