புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுமானம் விரைவு படுத்த வலியுறுத்தல்
புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுமானம் விரைவு படுத்த வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 21, 2026 04:40 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:36 PM
தேவகோட்டை: தேவகோட்டை நகராட்சி கூட்டம் தலைவர் சுந்தரலிங்கம் தலைமையில் கமிஷனர் ராஜமாணிக்கம், துணை தலைவர் ரமேஷ் முன்னிலையில் நடந்தது.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம்:
வடிவேல் முருகன்: கால்வாயில் உள்ள பெரிய மரத்தை வெட்ட வேண்டும். நாங்கள் கூறிய குறைகளை தேர்தலுக்குள் சீர் செய்ய வேண்டும்.
ரமேஷ். து.த.: கூட்டத்திற்கு அனைத்து கள பணியாளர்கள் வர வேண்டும் . நாய்களுக்கு ஊசி போடுவதாக சொல்கிறீர்கள் போட்டதாக தெரியவில்லை. தினமும் பல பகுதிகளில் பாம்பு பிடிக்கப்படுகிறது. கால்வாய்களை ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரை தூர்வார வேண்டும்.
நிரோஷா: 16 வது தொகுதி பள்ளி அருகே குப்பை கொட்டப்படுகிறது. துர்நாற்றத்தில் பள்ளியில் உட்கார முடியவில்லை. குப்பை கொட்டாமல் வலை போட வேண்டும். பள்ளி ஒழுகுவதாக ஆசிரியர்கள் கூறுகின்றனர்.
அய்யப்பன்: அழகப்பா பூங்காவில் சீரமைப்புக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணம் முழுவதும் செலவழிக்கப்பட்டதா. பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் கடைகள் அமைப்பதால் சிலம்பணி ஊரணியை சுற்றி நகராட்சி அமைத்த மார்க்கெட்டில் வியாபாரமே இல்லை.
சுதா: இரு மாதமாக கொசு மருந்து அடிக்க சொல்கிறேன். ஆனால் அடிக்க வில்லை ஒன்றரை வருடமாக எல்.இ.டி. பல்பு வருவதாக சொல்கிறீர்கள் வந்த பாடில்லை.
கமலக்கண்ணன்: ஒவ்வொரு வீதியாக மாறி மாறி விளக்குகள் எரிவதில்லை. தெரு விளக்கு பணியாளர்கள் வருவதில்லை.
தலைவர்: கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் கூறுவதை அதிகாரிகள் குறித்து வைத்து ஒரு வாரத்திற்குள் செய்ய வேண்டும். இல்லை காரணம் சொல்ல வேண்டும். பணியாளர்கள் வேலை செய்கையில் பகுதி கவுன்சிலர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். தெருவிளக்கு சரி செய்ய வில்லை எனில் ஒப்பந்ததாரரை ரத்து செய்யுங்கள். புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டுமான பணியை எங்கள் பதவி காலத்துக்குள் திறக்க பாருங்கள். விரைவு படுத்துங்கள். என்றார் .