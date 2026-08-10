சிவகங்கையில் ஆதரவற்றோரை காப்பகத்தில் சேர்க்க வலியுறுத்தல்
சிவகங்கையில் ஆதரவற்றோரை காப்பகத்தில் சேர்க்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : ஆக 09, 2026 04:32 PM
ADDED : ஆக 09, 2026 04:30 PM
சிவகங்கை:சிவகங்கையில் சுற்றித் திரியும் ஆதரவற்றவர்களை காப்பகத்தில் சேர்க்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர்.
சிவகங்கையில் ரயில்வே ஸ்டேஷன், பஸ் ஸ்டாண்ட், அரசு மருத்துவ கல்லுாரி பஸ் ஸ்டாப் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆதரவற்றோர் அதிகளவில் சுற்றித்திரிகின்றனர். அவர்களில் பலர் ரோட்டோரம் மட்டுமின்றி பஸ் ஸ்டாண்ட், மருத்துவமனை வளாகத்தில் படுத்துவிடுகின்றனர். இவ்வாறு ஆதாரவின்றி பசியோடு இருக்கும் முதியவர்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றும் மருத்துவமனை அருகே அடிக்கடி இறந்து கிடக்கின்றனர். சிவகங்கை நகரில் வாரத்திற்கு ஒரு ஆதாரவற்ற முதியோர் பஸ் ஸ்டாண்ட் அல்லது மருத்துவமனை பகுதியில் இறந்து கிடக்கின்றனர். இவற்றை தடுக்க ஆதரவின்றி நகரில் சுற்றி வருவோரைக் கண்டறிந்து பழைய மருத்துவமனையில் இயங்கி வரும் காப்பகத்தில் சேர்த்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகின்றனர்.
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