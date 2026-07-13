/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ தேவகோட்டையில் வடமஞ்சுவிரட்டு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:12 AM
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தேவகோட்டை: தேவகோட்டையில் அய்யனார் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு வட மஞ்சுவிரட்டு நடந்தது. இதில், காளைகள் முட்டியதில் சிலர் காயமுற்றனர்.
தேவகோட்டை அருகே வில்மார் அய்யனார் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு நடந்த வட மஞ்சுவிரட்டில் சிவகங்கை, மதுரை, திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, திருச்சி மாவட்டங்களை சேர்ந்த 14 காளைகளும், 126 மாடு பிடி வீரர்களும் பங்கேற்றனர். ஒவ்வொரு காளைக்கும் 9 வீரர்கள் வீதம் களம் இறக்கப்பட்ட, ஒரு காளைக்கு 25 நிமிடம் வரை ஒதுக்கினர். இந்த நேரத்திற்குள் காளையை அடக்கினால் வீரர்களும், பிடிபடாத காளையின் உரிமையாளருக்கும் பரிசு வழங்கப்பட்டன. இதில் காளைகள் முட்டியதில் வீரர்கள் சிலர் காயமுற்றனர்.
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