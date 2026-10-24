சிவகங்கை வாரச்சந்தைக்குள் புகுந்த மழைநீர், தண்ணீரில் நனைந்த காய்கறி: வியாபாரிகள் அவதி
சிவகங்கை வாரச்சந்தைக்குள் புகுந்த மழைநீர், தண்ணீரில் நனைந்த காய்கறி: வியாபாரிகள் அவதி
UPDATED : அக் 15, 2026 11:50 PM
ADDED : அக் 15, 2026 02:14 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் பெய்த மழையால் மழைநீர் வாரச்சந்தைக்குள் தேங்கியதால் தரையில் வைத்து காய்கறிகளை விற்பனை செய்த வியாபாரிகள் அவதிப்பட்டனர்.
சிவகங்கையில் புதன் கிழமை வாரச்சந்தை நடைபெறும். இந்த சந்தையில் 172 காய்கறிகடைகள், 12 மீன் கடைகள் உள்ளது. ஆனால் 250க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் இங்கு காய்கறி விற்பனை செய்ய வருவதால் அவர்களுக்கு சந்தை வளாகம் தவிர்த்து காலியாக உள்ள இடங்களில் காய்கறி விற்பனை செய்ய நகராட்சியால் அனுமதியளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இவர்கள் சந்தை வளாகத்தில் உள்ள காலி இடங்களிலும், தாலுகா அலுவலக ரோட்டிலும், காய்கறிகளை தரையில் விரித்து விற்பனை செய்கின்றனர்.
மழை காலங்களில் இவர்கள் நிலைமை பரிதாபமாக மாறிவிடும். சந்தை வளாகத்திற்குள் உள்ள வியாபாரிகள் மழைநீரால் பாதிப்பு இல்லாமல் தங்களது வியாபாரத்தை தொடர முடியும். ஆனால் வளாகத்தை விட்டு வெளியிலும், வளாகத்திற்குள் தரையில் வைத்து விற்பனை செய்பவர்கள் மழைநீரால் பாதிப்பு அடைகின்றனர். மழைநீர் வளாகம் மற்றும் ரோட்டின் இருபுறமும் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் காய்கறிகள் மழையில் நனையும் சூழல் ஏற்பட்டு விற்பனை பாதிப்பு அடைகிறது.
நேற்றுமுன்தினம் பெய்த மழைக்கு மழைநீர் சந்தை வளாகத்தை சுற்றி சூழ்ந்ததால் மழைநீரில் நனைந்தபடியே வியாபாரிகள் வியாபாரம் செய்தனர். ஒருசிலர் தேங்கி இருக்கும் மழைநீரால் விற்பனை செய்யமுடியாமல் காய்கறிகளை திரும்ப எடுத்துச் சென்றனர். எனவே நகராட்சி நிர்வாகம் மழை பெய்தால் மழைநீர் எளிதில் வெளியேறும் வகையில் வடிகால் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வியாபாரிகள் வலியுறுத்துகின்றனர்.