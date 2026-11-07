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கூட்டுறவு அங்காடிகளில் ரூ.100க்கு காய்கறி தொகுப்பு
கூட்டுறவு அங்காடிகளில் ரூ.100க்கு காய்கறி தொகுப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:06 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை, மானாமதுரை, சிங்கம்புணரி கூட்டுறவு அங்காடிகளில் காய்கறி தொகுப்பு விற்பனையை கலெக்டர் ஆகாஷ் துவக்கி வைத்தார். சிவகங்கை மாவட்ட மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையில் நடந்த விழாவிற்கு கூட்டுறவு இணை பதிவாளர் ராஜேந்திர பிரசாத் வரவேற்றார். எம்.எல்.ஏ., குழந்தைராணி நாச்சியார், துணை பதிவாளர் (பொது வினியோக திட்டம்) பாபு, தாசில்தார் தங்கமணி முன்னிலை வகித்தனர். ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு கூட்டுறவு பண்டகசாலை அங்காடிகள் செயல்படும் சிவகங்கை, மானாமதுரை, சிங்கம்புணரியில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெங்காயம், தக்காளி,கத்தரி,உருளை,கேரட்,பீன்ஸ்,பச்சை மிளகாய், எலுமிச்சை,இஞ்சி, தேங்காய் உள்ளிட்ட 2 கிலோ 550 கிராம் எடையுள்ள காய்கறி தொகுப்பு ரூ.100 க்கு அங்காடிகளில் விற்கப்படுகிறது.