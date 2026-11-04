வாழை இலை விலை வீழ்ச்சி: விவசாயிகள் தவிப்பு

UPDATED : நவ 03, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:38 PM
திருப்பாச்சேத்தி: திருப்பாச்சேத்தி மார்க்கெட்டில் வாழை இலை கட்டு விலை வீழ்ச்சியடைந்ததால் விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர்.
திருப்பாச்சேத்தி, கானுார், கல்லுாரணி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 500 ஏக்கரில் நாட்டு வாழை, ஒட்டு வாழை பயிரிடப்படுகிறது.
திருப்பாச்சேத்தியில் நடைபெறும் வாழைச்சந்தைக்கு விவசாயிகள் இலை, காய்,கன்று உள்ளிட்டவற்றை விற்பனைக்கு கொண்டு வருவார்கள். மதுரை, பரமக்குடி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து வியாபாரிகள் வந்து சந்தையில் வாங்கி செல்வார்கள். கடந்த மாதம் வரை 200 இலைகள் கொண்ட ஒரு கட்டு 3 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனையானது. இந்த வாரம் அதிகபட்சமாக ஒரு கட்டு இலை 350 ருபாய்க்கே விற்பனை செய்யப்பட்டது. வியாபாரிகள் வராததால், வாழை மார்க்கெட்டில் 100 இலை கட்டுகள் வரை விற்பனையாகாமல் தேங்கி கிடந்தது.
விவசாயி கானுார் நடராசன் கூறுகையில்,
ஏக்கருக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் வரை செலவு செய்தும் போதிய வருவாய் கிடைப்பதில்லை. சீசன் காலங்களில் மட்டுமே அதிக விலை கிடைக்கிறது. தடைசெய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை குறைத்தாலே வாழை இலைகளுக்கு நல்ல விலை கிடைக்கும் . இலை அறுவடை செய்த கூலி கூட கிடைக்கவில்லை, என்றார்.
வியாபாரிகள் கூறுகையில்,
தினசரி 10 கட்டுகள் வரும் இடத்தில் 50 கட்டுகள் வரை விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. முகூர்த்த நாட்கள், திருவிழாக்கள் குறைந்ததால் வாழை இலை தேவை குறைந்து விட்டது. இதனால் வியாபாரிகள் வராமல் விலை சரிந்து விட்டது, என்றனர்.