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﻿ வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிப்பால் சந்தையில் காய்கறி விலை உயர்வு தக்காளி விலை கடும் சரிவு

﻿ வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிப்பால் சந்தையில் காய்கறி விலை உயர்வு தக்காளி விலை கடும் சரிவு

ADDED : ஆக 14, 2026 12:26 AM

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ADDED : ஆக 14, 2026 12:26 AM

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மானாமதுரை: வெயிலை தாக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் மானாமதுரை வாரச்சந்தையில் காய்கறிகளின் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.பெங்களூரு தக்காளி விலை குறைவாக இருந்தாலும் பலர் விலை அதிகமாக இருந்த நாட்டுத்தக்காளியை வாங்கி சென்றனர்.

மானாமதுரை வாரச்சந்தையில் 300க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் பழங்கள், காய்கறிகள், மளிகை பொருட்கள், மீன், கருவாடு உள்ளிட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்து வருகின்றனர். கடந்த சில வாரங்களாக தொடர்ந்து வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் காய்கறிகளின் வரத்து குறைந்து தொடர்ந்து விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது. அதேபோன்று பழங்களின் விலையும் உயர்வு.

இந்நிலையில் 6 கிலோ ரூ.100 விலை குறைவாக பெங்களூரு தக்காளி விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையிலும் ரூ.100க்கு 3 கிலோ என விற்பனை செய்யப்பட்ட நாட்டுத்தக்காளியை பலர் ஆர்வமுடன் வாங்கி சென்றனர்.

வியாபாரி குமார் கூறியதாவது: பெங்களூரு தக்காளியை விட நாட்டு தக்காளியின் சுவை மற்றும் சமையலுக்கு ஏற்ற தன்மை காரணமாக ஏராளமாவோர் விலை அதிகமாக இருந்தாலும் வாங்கி சென்றனர்.

தற்போது வெயிலின் தாக்கம் கூடுதலாக இருப்பதால் விளைச்சல் குறைந்ததை தொடர்ந்து காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களின் வரத்தும் குறைந்ததால் விலை சற்று அதிகரித்துள்ளது. மழை பெய்ய துவங்கினால் காய்கறிகளின் விலை குறையும் என்றார்.

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