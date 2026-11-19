சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.150கார்த்திகையில் காய்கறி விலை உயர்வு
சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.150கார்த்திகையில் காய்கறி விலை உயர்வு
UPDATED : நவ 18, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:18 PM
சிவகங்கை: வரத்துக்குறைவு காரணமாக சிவகங்கை வாரச்சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.150க்கு விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில் கார்த்திகை துவங்கியதால் காய்கறி விலையும் உயர்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும், அண்டை மாநிலங்களான கர்நாடகா, மகாராஷ்டிராவிலும் பெய்த மழையால் சின்ன வெங்காய விளைச்சல் மற்றும் அறுவடை கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமாக சென்னை கோயம்பேடு, மதுரை பரவை, ஒட்டன்சத்திரம் மார்க்கெட்டுக்கு மொத்த விற்பனை சந்தைக்கு தினமும் 20க்கும் மேற்பட்ட லாரிகளில் சின்ன வெங்காயம் வரும். தற்போது வரத்து குறைவால் மொத்த மார்கெட்டுக்கு வரும் லாரிகளும் குறைந்துவிட்டன.
இதனால் மதுரை மொத்த மார்க்கெட்டில் ரூ130க்கு சின்ன வெங்காயம் விற்பதால் சிவகங்கை போன்ற பகுதியில் உள்ள சந்தையில் வியாபாரிகள் ரூ.150 வரை விற்பனை செய்து வருகின்றனர். தற்போது கார்த்திகை மாதம் என்பதால் காய்கறிகளின் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் மேற்கொள்வதாலும், கார்த்திகை மாதத்தில் பலரும் அசைவ உணவுகளைத் தவிர்த்து சைவத்திற்கு மாறுவதாலும் காய்கறிகளுக்கான தேவை வழக்கத்தை விட உயர்ந்துள்ளது.
சிவகங்கை வாரச்சந்தையில் ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயம் ரூ.60 உருளை ரூ.60, பீன்ஸ் ரூ.100, கத்தரிக்காய் ரூ.80, பீட்ரூட் ரூ.40, கொத்தவரங்காய் ரூ.40, தக்காளி ரூ.40, பச்சை மிளகாய் ரூ.80, பாகற்காய் ரூ.50, கேரட் ரூ.50, வெண்டைக்காய் ரூ.40, முள்ளங்கி ரூ.40க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், அன்றாட சமையலுக்கு அத்தியாவசியமான சின்ன வெங்காயம் சதம் அடித்து இரட்டை சதம் அடிக்கவுள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாக மற்ற மாநிலங்களில் இருந்து வரக்கூடிய வெங்காயம் மற்றும் காய்கறிகளின் வரத்து குறைந்துள்ளதால் விலை அதிகரித்துள்ளது. வெளிமாநிலங்களின் காய்கறிகள் சந்தைக்கு வரதொடங்கியவுடன் காய்கறிகளின் விலை குறைய தொடங்கிவிடும் என்றனர்.