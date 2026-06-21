மானாமதுரையில் சர்வீஸ் ரோட்டில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்கள் இடையூறு
மானாமதுரையில் சர்வீஸ் ரோட்டில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்கள் இடையூறு
UPDATED : அக் 20, 2026 12:49 AM
ADDED : அக் 19, 2026 04:54 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரையில் நான்கு வழிச்சாலை சர்வீஸ் ரோட்டில் போக்குவரத்துக்கு இடைஞ்சலாக வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
மதுரையில் இருந்து மானாமதுரை வழியாக பரமக்குடி செல்லும் நான்கு வழிச்சாலையில்
மானாமதுரை புது பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு எதிர்புறம் சார்நிலை கருவூலம், டி.எஸ்.பி., அலுவலகம் செல்லும் சர்வீஸ் ரோட்டின் ஓரங்களில் அவ்வப்போது கார்கள் மற்றும் லாரிகளை நிறுத்தி வைப்பதால் இவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து சிவகங்கை,திருப்புத்துார்,திருச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊர்களுக்கு செல்லும் பஸ்கள் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி பயணிகளும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களும் தங்களது டூவீலர்களையும் சர்வீஸ் ரோட்டில் நிறுத்திவிடுவதால் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. டிராபிக் போலீசார் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்/