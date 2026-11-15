/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/வெற்றி வீடுகள் திட்டம் 773 வீடுகள் ஒதுக்கீடு
UPDATED : நவ 14, 2026 05:06 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:04 PM
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திருப்புவனம்: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் ஏழைகளுக்கான வெற்றி வீடுகள் திட்டத்திற்கு 773 வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழகம் முழுவதும் தலா 5 லட்ச ரூபாய் செலவில் 70 ஆயிரம் வெற்றி வீடுகள் கட்டும் திட்டம் கிராமப்புற பகுதிகளில் செயப்படுத்தப்பட உள்ளது. சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 12 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் வீடில்லாத 773 பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு வீடுகள் கட்டப்பட உள்ளன. இதில் அதிகபட்சமாக இளையான்குடி ஒன்றியத்தில் 101 வீடுகளும், குறைந்தபட்சமாக கண்ணங்குடி ஒன்றியத்தில் 29 வீடுகள் கட்டப்பட உள்ளன. திருப்புவனம் ஒன்றியத்தில் 73 வீடுகள் கட்டப்பட உள்ளன.