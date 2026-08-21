/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ கிராம சபை புறக்கணிப்பு
UPDATED : ஆக 15, 2026 07:21 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 05:31 PM
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மானாமதுரை:மானாமதுரை அருகே செய்களத்துார் ஊராட்சிக்குட்பட்ட செய்களத்தார், சின்னக் கண்மாய், வஞ்சிக்குளம், புளிச்சிக்குளம் சந்திரனேந்தல், நெடுங்குளம் ஆகிய கண்மாய்களின் வரத்து கால்வாய்களை தடுத்து வனத்துறையினருக்கு இடம் ஒதுக்கியதை கண்டித்து கிராம மக்கள் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வந்த நிலையில் வனத்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தை காலி செய்யுமாறு உத்தரவு பிறப்பித்த பிறகும் தற்போது வரை அதை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்காத அரசு அதிகாரிகளை கண்டித்து
நத்தபுரக்கி கிராமத்தில் நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தை கிராம மக்கள் புறக்கணித்தனர்.