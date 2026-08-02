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﻿ சேதமடைந்த பாலம் கிராம மக்கள் தவிப்பு

﻿ சேதமடைந்த பாலம் கிராம மக்கள் தவிப்பு

ADDED : ஆக 02, 2026 01:24 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:24 AM

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கீழடி: கீழடி அருகே சொட்டதட்டி கிராமத்தின் நுழைவு வாயில் அருகே 45 வருடங்களுக்கு முன் கட்டப்பட்ட பாலம் முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளதால் கிராம மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

சொட்டதட்டியில் 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. முழுக்க முழுக்க கூலி வேலை பார்க்கும் தொழிலாளர்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர்.

மதுரை மாவட்டத்தைச் சார்ந்தே வாழ்கின்றனர். மதுரை சிந்தாமணி - பொட்டப்பாளையம் சாலையில் இருந்து தார்ச்சாலை சொட்டதட்டிக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கிருதுமால் நதியை கடக்க 45 வருடங்களுக்கு முன் இரண்டு கண் பாலம் அமைக்கப்பட்டது. பராமரிப்பு இல்லாததால் பாலம் முற்றிலும் சிதிலமடைந்து சிமென்ட் பூச்சு உதிர்ந்து கம்பி துருப்பிடித்து காணப்படுகின்றன.

பாலம் இடிந்து விழுந்தால் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டு தீவாக மாறிவிடும். நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு சொந்தமான இப்பாலத்தை அகற்றிவிட்டு புதிய பாலம் கட்ட வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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