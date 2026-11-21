UPDATED : நவ 20, 2026 02:24 PM
ADDED : நவ 20, 2026 02:22 PM
திருப்பாச்சேத்தி: திருப்பாச்சேத்தி அருகே குடிநீர் விநியோகத்திற்காக கட்டப்பட்ட மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி சேதமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் இருப்பதால் புதிய மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி கட்ட வேண்டும் என கிராமமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
மழவராயனேந்தலில் ஆயிரத்து 500 வீடுகள் உள்ளன. குடிநீர் விநியோகம் செய்ய காலனி அருகே ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கப்பட்டு அருகிலேயே 60 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட நீர்தேக்க தொட்டி 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது. கிராமத்திற்கு முக்கிய குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் தொட்டி முறையாக பராமரிக்கப்படாததால் அதனை தாங்கும் நான்கு துாண்களிலும் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. துாணில் உள்ள இரும்பு கம்பி துருப்பிடித்து உதிர்ந்து வருகிறது.
தொட்டியின் உட்புற சுவர் சேதமடைந்து துருப்பிடித்த இரும்பு கம்பிகளில் உள்ள துருக்கள் குடிநீருடன் கலந்து வருகிறது. துாண்கள், தொட்டி சேதமடைந்து இருப்பதால் குடிநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்வதே கிடையாது. பல முறை ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகத்திடம் குடிநீர் தொட்டி சேதமடைந்திருப்பது புகார் கொடுத்தும் கண்டு கொள்ளவில்லை.
எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் சேதமடைந்த குடிநீர் தொட்டியை விரைவில் அகற்றி விட்டு, புதிய தொட்டி அமைத்து தர வேண்டும்.