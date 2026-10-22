/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/இணைப்புச்சாலை மோசம்: கிராம மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 15, 2026 03:38 PM
ADDED : அக் 15, 2026 02:24 PM
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சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி அருகே சாலை பழுதால் ஐந்து கிராம மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
எஸ்.புதூர் ஒன்றியம் மேலவண்ணாரிருப்பு இணைப்புச்சாலையில் இருந்து பூசாரிபட்டி செல்லும் சாலையில் கற்கள் பெயர்ந்து வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. டூவீலரில் செல்பவர்கள் தடுமாறி விழுந்து காயமடையும் நிலை உள்ளது. இச்சாலையை சீரமைக்க பலமுறை வலியுறுத்தியும் நடவடிக்கை இல்லை. இச்சாலை பழுதால் ஐந்து கிராம மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர். இச்சாலையை உடனடியாக சீரமைக்க அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.