இரண்டு கி.மீ.,க்கு ரோடு இல்லாததால் 13 கி.மீ.,சுற்றிச் செல்லும் கிராம மக்கள்
இரண்டு கி.மீ.,க்கு ரோடு இல்லாததால் 13 கி.மீ.,சுற்றிச் செல்லும் கிராம மக்கள்
UPDATED : நவ 04, 2026 04:42 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:37 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரை அருகே சுள்ளங்குடியில் இருந்து கச்சநத்தம் கிராமத்திற்கு இரண்டரை கி.மீ., துாரமே உள்ள நிலையில் ரோடு இல்லாததால் 13 கி.மீ., சுற்றி செல்லும் நிலை பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வருவதாக கிராம மக்கள் புகார் கூறுகின்றனர்.
மானாமதுரை தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட சுள்ளங்குடி கிராமத்தில் ஏராளமானோர் வசித்து வரும் நிலையில் இப்பகுதியில் விவசாயம் அதிக அளவில் நடைபெற்று வருவதால் அருகில் உள்ள கிராமங்களுக்கு விவசாய வேலைகளுக்காக ஏராளமானோர் சென்று வருகின்றனர். இந்த ஊருக்கு அருகில் கச்ச நத்தம்,ஆவரங்காடு, மாரநாடு தஞ்சாக்கூர் உள்ளிட்ட கிராமங்கள் உள்ளன.
சுள்ளங்குடி கிராமத்திலிருந்து கச்சநத்தம் கிராமத்திற்கு செல்வதற்கு இரண்டரை கிலோ மீட்டர் தூரமே உள்ள நிலையில் பல ஆண்டுகளாக இந்த இரு ஊர்களுக்கு இடையே ரோடு அமைக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்த நிலையில் தற்போது வரை ரோடு அமைக்காத காரணத்தினால் இப்பகுதி மக்கள் 13 கி.மீ., சுற்றி செல்ல வேண்டிய நிலை நீடித்து வருவதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
சுள்ளங்குடி முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் சுப்பிரமணி கூறியதாவது,
சுள்ளங்குடி, கச்சநத்தம் கிராமங்களுக்கு அருகில் பல கிராமங்கள் உள்ள நிலையில் சுள்ளங்குடியில் இருந்து கச்சநத்தம் கிராமத்திற்கு ரோடு வசதி இல்லாமல் உள்ளது. இடுபொருட்களை கூட 13 கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றி கொண்டு வர செல்ல நிலை உள்ளது. கிராம மக்கள் மருத்துவ வசதிக்காக தஞ்சாக்கூரில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு செல்ல வேண்டுமென்றால் சுற்றி செல்ல வேண்டிய நிலையில் மிகுந்த அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். ரோடு அமைத்தால் மக்கள் பயன்பெறும் நிலை உள்ளதால் தமிழக அரசு உடனடியாக இப்பகுதியில் ரோடு அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.மேலும் கச்சநத்தம் கிராமத்தில் உள்ள மயானத்திற்கும் ரோடு வசதி இல்லாத காரணத்தினால் இறந்தவர்களை வயல்களுக்குள் தூக்கி செல்லும் அவல நிலை நீடித்து வருகிறது என்றார்.