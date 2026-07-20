கிடாவெட்டு பூஜைக்கு வழிகாட்டி அப்டேட்டில் கிராமங்கள்
கிடாவெட்டு பூஜைக்கு வழிகாட்டி அப்டேட்டில் கிராமங்கள்
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:50 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:32 PM
காரைக்குடி:சாக்கோட்டை அருகே முள்ளங்காடு மணக்குடியில் கிடாவெட்டு பூஜைக்கு, பக்தர்கள் எளிதாக , வந்து செல்ல மேப், க்யூ.ஆர்., கோடுடன் போர்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
காரைக்குடி, சாக்கோட்டை பகுதிகளில் கிடா வெட்டு பூஜை பிரசித்தி பெற்றது. கோயில்களில் கிடா வெட்டப்பட்டு பாரம்பரிய முறையில் ரசம் வைக்கப்பட்டு மக்களுக்கு அன்னதானமாக வழங்கப்படும். பாரம்பரிய சுவையில் மருத்துவ குணம் கொண்ட கிடாவெட்டு பூஜையில் கிடைக்கும் ரசத்தை ருசிக்க ஏராளமானோர் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து கலந்து கொள்வர். பக்தர்கள் அறிந்து கொள்ள கிடாவெட்டு பூஜை குறித்த பேனர் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வைக்கப்படும்.
ஆனாலும் கோயிலுக்கு செல்லும் வழியை கண்டறிவது சவாலாக இருக்கும். அதனை எளிதாக்கும் வகையில், சாக்கோட்டை அருகே முள்ளங்காடு மணக்குடியில் கிடாவெட்டு பூஜை குறித்து பனம்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் மேப் கியூ.ஆர் கோடுடன் கூடிய பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெருநகரங்களில் வீட்டு விசேஷங்கள், திருவிழாக்கள், புதிய நிறுவனத் திறப்பு விழா உள்ளிட்டவற்றில் அழைப்பிதழ்களில் க்யூ.ஆர். கோடு சேர்ப்பது வழக்கமாகிவிட்டது. இதனால் அனைவரும் எளிதாக சம்பந்தப்பட்ட இடத்திற்கு செல்ல முடியும். ஆனால் தற்போது கிராமங்களிலும் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப மக்கள் அப்டேட்டாக உள்ளனர்.